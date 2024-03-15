Армия РФ ударила по Мирнограду: есть повреждения, частично люди остались без отопления

Последствия обстрелов в Мирнограде. Фото: соцсети

Российские оккупанты сегодня ночью, 15 марта, в очередной раз атаковали Мирноград Донецкой области. В результате ударов есть повреждения, информация о погибших и пострадавших не поступала. Об этом передает Суспільне Донбас.



«Шесть попаданий было с интервалами. Одно попадание в здание одной из школ, два попадания рядом со школой, и три попадания в разных местах города — два попадания в промышленную зону, одно попадание в центральном парке», — отметил и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк.



По его словам, школа частично разрушена, также есть повреждения жилого частного дома и многоэтажки.



Кроме того, некоторые многоэтажки остались без отопления, сейчас ведутся восстановительные работы на теплотрассе.



Украинский политик Михаил Волынец сообщил, что в результате удара пятеро горняков шахты Центральная находятся под землей. В настоящее время принимаются меры, чтобы с применением контргруза поднять шахтеров на поверхность.



Ранее мы писали, что в результате ночного обстрела Мирнограда двое людей погибли, еще пять – получили ранения. Поисковая операция на месте происшествия завершена.