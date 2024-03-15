Армія РФ вдарила по Мирнограду: є пошкодження, частково люди залишилися без опалення

Наслідки обстрілу в Мирнограді. Фото: соцмережі

Російські окупанти сьогодні вночі, 15 березня, вкотре атакували Мирноград Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження, інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Про це передає Суспільне Донбас.



«Шість влучань було з інтервалами. Одне влучання у будівлю однієї зі шкіл, два влучання поруч зі школою, і три влучання у різних місцях міста — два влучання у промислову зону, одне влучання у центральному парку», — зазначив в.о. начальника Мирноградської ДВА Юрій Третьяк.



За його словами, школу частково зруйновано, також є пошкодження житлового приватного будинку та багатоповерхівки.



Крім того, деякі багатоповерхівки залишилися без опалення, зараз ведуться відновлювальні роботи на теплотрасі.



Український політик Михайло Волинець повідомив, що внаслідок удару п’ятеро гірників шахти Центральна знаходяться під землею. Наразі вживаються заходи, щоб із застосуванням контрвантажу підняти шахтарів на поверхню.



Раніше ми писали, що внаслідок нічного обстрілу Мирнограда двоє людей загинули, ще п'ять – отримали поранення. Пошукову операцію на місці події завершено.