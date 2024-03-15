За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области оккупантами. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки 19 раз подвергались обстрелам российских захватчиков. Об этом по состоянию на утро 15 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Горняка. Среди ночи россияне выпустили 6 ракет по Мирнограду — повреждены 2 админздания, 9 многоэтажек и 3 инфраструктурных объекта.

Краматорский район. Под огнем россиян оказались окрестности Константиновской и Лиманской громад.

Бахмутский район. В Нью-Йорке повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов.

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 764 человека, в том числе 124 ребенка.

За прошедшие сутки информация о пострадавших не поступала.