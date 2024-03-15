За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області

Наслідки обстрілу на Донеччині окупантами. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби 19 разів були обстріляни російськими загарбниками. Про це станом на ранок 15 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді обстріляно околиці Гірника. Серед ночі росіяни випустили 6 ракет по Мирнограду — пошкоджено 2 адмінбудівлі, 9 багатоповерхівок та 3 інфраструктурні об'єкти.

Краматорський район. Під вогнем росіян опинилися околиці Костянтинівської та Лиманської громад.

Бахмутський район. У Нью-Йорку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків.

За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 764 особи, у тому числі 124 дитини.

Минулої доби інформація про постраждалих не надходила.