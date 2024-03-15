На Нью-Йорк сбросили авиабомбу, по Птичьему ударили из «Градов»: полиция рассказали об атаках россиян

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российская армия 14 марта сбросила на Нью-Йорк Донецкой области авиабомбу. В результате этого разрушены жилые дома. Кроме того, под огонь попал и поселок Птичье. Предварительно, сутки в регионе прошли без пострадавших. Об этом сообщили в полиции.



«В целом по области зафиксировано 1381 обстрел. В течение 14 марта под огнем находились 11 населенных пунктов: города Горняк, Торецк, поселки Желанное, Нью-Йорк, Очеретино, села Восход, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Ставки, Птичье», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что оккупанты повредили девять частных домов.





В частности, на Нью-Йорк Россия сбросила авиабомбу «ФАБ-500», разрушила три частных дома. Также поселок Птичье подвергся обстрелу из «Градов», в результате которого повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что оккупанты сегодня ночью, 15 марта, в очередной раз атаковали Мирноград Донецкой области. В результате ударов есть повреждения, информация о погибших и пострадавших не поступала.