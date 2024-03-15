На Нью-Йорк скинули авіабомбу, по Птичому вдарили з «Градів»: поліція розповіла про атаки росіян

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія 14 березня скинула на Нью-Йорк на Донеччині авіабомбу. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки. Крім того, під вогонь потрапило й селище Птиче. Попередньо, доба в регіоні пройшла без постраждалих. Про це повідомили у поліції.



«Загалом по області зафіксовано 1381 обстріл. Протягом 14 березня під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Гірник, Торецьк, селища Желанне, Нью-Йорк, Очеретине, села Восход, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Ставки, Птиче», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що окупанти пошкодили дев'ять приватних будинків.





Зокрема, на Нью-Йорк Росія скинула авіабомбу «ФАБ-500», зруйнувала три приватні будинки. Також селище Птиче зазнало обстрілу з «Градів», внаслідок якого пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що окупанти сьогодні вночі, 15 березня, вкотре атакували Мирноград Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.