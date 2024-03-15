В Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, число пострадавших от ракетного удара уточняется — ОВА

В результате ракетного удара по Одессе сегодня днем погибли фельдшер и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые», — отметил Олег Кипер.

По его словам, общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в Одессе прогремело несколько взрывов. Местные жители в телеграм-каналах сообщали о «прилете» в курортную зону города. Очевидцы видели на улицах в районе обстрела раненых людей и много разбитых машин. Сообщают о приблизительно 35 пострадавших.