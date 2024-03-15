В Одесі загинули фельдшер і співробітник ДСНС, кількість постраждалих від ракетного удару уточнюється — ОВА

Внаслідок ракетного удару по Одесі сьогодні вдень загинули фельдшер та співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені», — зазначив Олег Кіпер.

За його словами, загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень в Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «приліт» у курортну зону міста. Очевидці бачили на вулицях у районі обстрілу поранених людей та багато розбитих машин. Повідомляють про приблизно 35 постраждалих.