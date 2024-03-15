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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

15 марта 2024, 17:02

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Фото из открытых источников Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Фото из открытых источников

Украинская певица Ани Лорак, которая уже много лет живет в РФ, решила получить российский паспорт. Каролина Куек уже подала заявление, где просит сделать ее гражданкой России. Об этом со ссылкой на источник из окружения певицы сообщило сегодня агентство РИА Новости.

Отмечается, что Каролина Куек (настоящее имя артистки. — Прим. ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, однако тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Лорак не осудила действия страны-агрессора, в которой проживала и работала.

Тогда украинские артисты осудили ее «позицию», а комитет Верховной Рады по вопросам информационной политики обратился к президенту с просьбой лишить певицу звания «Народный артист Украины».

В октябре 2022 года против Каролины Куек были введены санкции СНБО.

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