Українська співачка Ані Лорак подала заяву на російське громадянство

Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства. Фото з відкритих джерел

Українська співачка Ані Лорак, яка вже багато років живе у РФ, вирішила отримати російський паспорт. Кароліна Куєк вже подала заяву, де просить зробити її громадянкою Росії. Про це з посиланням на джерело з оточення співачки повідомило агентство РІА Новини.

Зазначається, що Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки. — Прим. ред.) подала заяву на громадянство Росії ще в лютому.

У 2016 році депутат Держдуми Віталій Мілонов пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, проте тоді представник артистки заявляв, що вона не збирається змінювати громадянство.

Ані Лорак народилася у Чернівецькій області та у 2008 році стала народною артисткою України. Після 2014 року на батьківщині не виступала і постійно жила в Росії.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року Лорак не засудила дії країни-агресора, в якій проживала та працювала.

Тоді українські артисти засудили її «позицію», а комітет Верховної Ради з питань інформаційної політики звернувся до президента із проханням позбавити співачку звання «Народний артист України».

У жовтні 2022 року проти Кароліни Куєк було введено санкції РНБО.