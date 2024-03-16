В Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus, а в Бундестаге — против

Большинство немецких депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию о передаче ракет Taurus Украине, хотя на этой неделе в самой Германии Бундестаг отклонил подобную резолюцию. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, немецкие депутаты, которые на заседании Европарламента в Страсбурге проголосовали в поддержку резолюции о передаче Украине крылатых ракет — являются представителями правящей в Германии коалиции, в частности речь идет о партиях СДПГ, СвДПГ и «Зеленые».

Журналисты отмечают, что в резолюции, принятой в конце февраля, был отмечен пункт, что Украине особенно необходимы передовые системы противовоздушной обороны, крылатые ракеты большой дальности, такие как Taurus, Storm Shadow и Scalp, современные военные самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.

По мнению главы депутатской группы ХДС/ХСС (немецкая оппозиционная партия) в Европарламенте Даниэля Каспары, такая непоследовательность представителей правящей немецкой коалиции и отстаивание ею противоположных позиций в Брюсселе и Берлине «является обманом избирателей».

«Голосование в Страсбурге показывает, насколько изолированным является правительство «светофора» (правительство Шольца — Ред.) в Берлине со своей линией», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что 14 в марта немецкий Бундестаг отклонил резолюцию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.