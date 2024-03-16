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У Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus, а в Бундестазі — проти

16 березня 2024, 19:30

У Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus, а в Бундестазі — проти

Більшість німецьких депутатів Європейського парламенту підтримали резолюцію про передачу ракет Taurus Україні, хоча цього тижня у самій Німеччині Бундестаг відхилив подібну резолюцію. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією видання, німецькі депутати, які на засіданні Європарламенту в Страсбурзі проголосували на підтримку резолюції про передачу Україні крилатих ракет, є представниками правлячої в Німеччині коаліції, зокрема йдеться про партії СДПН, ВДПН та «Зелені».

Журналісти зазначають, що в резолюції, прийнятій наприкінці лютого, було зазначено пункт, що Україні особливо необхідні передові системи протиповітряної оборони, крилаті ракети великої дальності, такі як Taurus, Storm Shadow та Scalp, сучасні військові літаки, різні види артилерії та боєприпасів, а також безпілотники.

На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС (німецька опозиційна партія) у Європарламенті Даніеля Каспари, така непослідовність представників правлячої німецької коаліції та відстоювання нею протилежних позицій у Брюсселі та Берліні «є обманом виборців».

«Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольованим є уряд «світлофора» (уряд Шольца — Ред.) у Берліні зі своєю лінією», — заявив він журналістам.

Раніше повідомлялося, що 14 березня німецький Бундестаг відхилив резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

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