Большинство депутатов Бундестага проголосовало против поставок ракет Taurus Украине

Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Фото: Bild

Немецкий Бундестаг отклонил резолюцию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщило издание Bild в четверг, 14 марта.

Отмечается, что 495 депутатов Бундестага проголосовали против поставок Taurus, 190 — поддержали.

Вопрос о поставках Украине ракет вынесла на голосование оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

Резолюция содержала призыв к правительству Германии «наконец-то удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без промедления».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, это может втянуть его страну в войну с Россией.