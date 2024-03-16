Ночью «Приват24» временно не будет работать

Приложение «Приват24» сегодня ночью временное не будет работать. Фото: ПриватБанк

В ночь на 17 марта государственный «ПриватБанк» будет проводить регламентные работы в «Приват24». Сервисы будут на паузе до 5 утра, сообщает пресс-служба банка.

«Друзья, в ночь на 17 марта мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Так что с 0:00 до 5:00 утра пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что обычно регламентные работы приходят ночью, когда большинство клиентов не проводят операции.

«Но если в это время вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов», — отметили в пресс-службе.