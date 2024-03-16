Вночі «Приват24» тимчасово не працюватиме

Додаток «Приват24» сьогодні вночі тимчасова не працюватиме. Фото: ПриватБанк

У ніч на 17 березня державний ПриватБанк проводитиме регламентні роботи в Приват24. Сервіси будуть на паузі до п'ятої ранку, повідомляє пресслужба банку.

«Друзі, у ніч на 17 березня ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Тож з 0:00 до 5:00 ранку поповнення мобільного та переклади у додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні», — йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що зазвичай регламентні роботи приходять уночі, коли більшість клієнтів не проводять операції.

«Але якщо в цей час ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин», — зазначили у пресслужбі.