На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, вероятно, на избирательном участке. Об этом вечером в субботу, 16 марта, сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

«Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10 произошел неприятный для оккупантов инцидент», — заявила глава ГВА.

По данным бердянцев, вблизи этой гимназии находился один из избирательных участков, где уже в воскресенье, 17 марта, ждали людей.

Впоследствии горожане сообщили, что на место взрыва уже прибыла пожарная машина и скорая помощь.

В телеграм-канале оккупационной администрации Бердянска сообщили, что в жилом районе города произошел взрыв.

«Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов», — говорится в сообщении.

По информации, в субботу вечером в Бердянске якобы сдетонировало самодельное взрывное устройство. В оккупационной администрации заявили, что обошлось без пострадавших, а на месте взрыва работают службы экстренного реагирования и правоохранительные органы.

Напомним, 6 марта в Бердянске ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов.