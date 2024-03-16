На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, ймовірно, на виборчій дільниці. Про це увечері у суботу, 16 березня, повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина.

«Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії №2, яка ще відома як школа №10, стався неприємний для окупантів інцидент», — заявила голова МВА.

За даними бердянців, поблизу цієї гімназії знаходилася одна з виборчих дільниць, де вже в неділю, 17 березня, чекали на людей.

Згодом городяни повідомили, що на місце вибуху вже прибула пожежна машина та швидка допомога.

У телеграм-каналі окупаційної адміністрації Бердянська повідомили, що у житловому районі міста стався вибух.

«Злочинна київська влада не залишає спроб залякати росіян під час проведення виборів», — йдеться у повідомленні.

За інформацією, у суботу ввечері в Бердянську нібито здетонував саморобний вибуховий пристрій. В окупаційній адміністрації заявили, що обійшлося без постраждалих, а на місці вибуху працюють служби екстреного реагування та правоохоронні органи.

Нагадаємо, 6 березня у Бердянську ліквідували одного з організаторів псевдовиборів.