В некоторых украинских селах почти не осталось мужчин — WP

В Украине есть населенные пункты, где почти не осталось мужчин из-за мобилизации, пишет издание The Washington Post в своем репортаже из села Маков Хмельницкой области.

«Оставшиеся опасаются, что их призовут в любую минуту. Их соседи уже находятся за сотни миль к востоку в траншеях на линии фронта. Некоторые были убиты или ранены. Несколько пропали без вести. Другие жители этого села — примерно за 45 миль от границ Румынии и Молдовы — бежали за границу или нашли способы избежать войны по закону или скрываясь», — сообщает издание.

Эти данные журналистам подтвердили в местной школе, где ведутся списки учеников, чьи родители выбыли из села. Местные жители говорят, что «военные вербовщики хватают всех, кого могут» и «блуждают почти по пустым улицам в поисках оставшихся мужчин». Как утверждается, некоторые призывники из Макова сейчас отбывают срок в тюрьме за отказ мобилизоваться.

«Людей ловят, как собак, на улице», — сказала 35-летняя Ольга Каметюк, чей мужчина остановился выпить кофе на трассе возле села и был задержан сотрудниками ТЦК.

«Несмотря на диагноз остеохондроз — заболевание суставов, он прошел медицинское освидетельствование за 10 минут и был отправлен на фронт, где был ранен», — говорится в статье.

Мобилизированный из Макова пехотинец Сергей, вернувшись на побывку домой, заявил, что его хотели снова забрать с улицы в военкомат.

Когда солдаты поняли, что он уже служит, они спросили, как он относится к людям, «не видевшим ни одного дня войны». Как пишет издание, Сергей ответил, что больше он возмущается именно ими (военнокоматами), а не своими односельчанами.

«Вы военный, а я гражданский, но я воюю, а вы нет», — сказал он.

«30-летний житель Макова Алексей был мобилизован с улицы, когда ремонтировал свою машину. Вернувшись с фронта после нескольких ранений и контузий, он рассказал, что из дюжины его солдат в живых осталось только двое», — пишет The Washington Post.

16-летняя Полина рассказывает, что ее отца забрали в армию, когда он вышел в магазин. Поэтому оставшиеся в селе мужчины сейчас просто не выходят из дома.

Напомним, немало мужчин призывного возраста, которые избегают мобилизации из-за нелегального выезда из Украины, делают это через соседнюю Молдову.