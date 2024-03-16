У деяких українських селах майже не лишилося чоловіків — WP

В Україні є населені пункти, де майже не залишилося чоловіків через мобілізацію, пише видання The Washington Post у своєму репортажі із села Маків Хмельницької області.

«Ті, хто залишився, побоюються, що їх призовуть будь-якої хвилини. Їхні сусіди вже перебувають за сотні миль на схід у траншеях на лінії фронту. Деякі були вбиті чи поранені. Дехто зникли безвісти. Інші жителі цього села — приблизно за 45 миль від кордонів Румунії та Молдови — бігли за кордон чи знайшли способи уникнути війни за законом чи ховаючись», — повідомляє видання.

Ці дані журналістам підтвердили у місцевій школі, де ведуться списки учнів, чиї батьки вибули із села. Місцеві жителі кажуть, що «військові вербувальники хапають усіх, кого можуть» і «блукають майже порожніми вулицями у пошуках чоловіків, що залишилися». Як стверджується, деякі призовники з Макова наразі відбувають термін у в'язниці за відмову мобілізуватися.

«Людей ловлять, як собак, на вулиці», — сказала 35-річна Ольга Каметюк, чий чоловік зупинився випити кави на трасі біля села і був затриманий співробітниками ТЦК.

«Незважаючи на діагноз остеохондроз — захворювання суглобів, він пройшов медичний огляд за 10 хвилин і був відправлений на фронт, де був поранений», — йдеться у статті.

Мобілізований із Макова піхотинець Сергій, повернувшись на відвідання додому, заявив, що його хотіли знову забрати з вулиці у військкомат.

Коли солдати зрозуміли, що він уже служить, вони запитали, як він ставиться до людей, які «не бачили жодного дня війни». Як пише видання, Сергій відповів, що більше він обурюється саме ними (військовокоматами), а не своїми односельцями.

«Ви військовий, а я цивільний, але я воюю, а ви ні», — сказав він.

«30-річного мешканця Макова Олексія було мобілізовано з вулиці, коли він ремонтував свою машину. Повернувшись із фронту після кількох поранень і контузій, він розповів, що з дюжини його солдатів у живих залишилося лише двоє», — пише The Washington Post.

16-річна Поліна розповідає, що її батька забрали до армії, коли він вийшов до крамниці. Тому чоловіки, що залишилися в селі, зараз просто не виходять з дому.

Нагадаємо, чимало чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації через нелегальний виїзд з України, роблять це через сусідню Молдову.