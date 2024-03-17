Россияне на Донетчине за сутки убили одного гражданского, еще четверо — получили ранения

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 16 марта, обстреляла населенные пункты Донецкой области. Известно, что один человек был убит, еще четыре – получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 16 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Новоселовке Первой», — написал он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1885 человек, еще 4716 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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