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Оккупанты ударили по Селидовской громаде: пострадала женщина, на месте «прилета» вспыхнул пожар

17 марта 2024, 09:29

Оккупанты ударили по Селидовской громаде: пострадала женщина, на месте «прилета» вспыхнул пожар

Российские оккупанты вечером 16 марта и ночью 17 марта атаковали Селидово и Цукурино Донецкой области. В результате военных действий одна женщина получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

«Примерно в 21:30 российские оккупационные войска обстреляли город Селидово. Пострадала женщина 1953 года рождения», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, у травмированной было осколочное ранение, ее госпитализировали.

Также в населенном пункте повреждены админздания, многоквартирные, частные жилые дома и линии электропередач.

Кроме того, сегодня в 01:30 россияне обстреляли Цукурино. Повреждены здания предприятия, вспыхнул пожар. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что 16 марта один человек погиб и один ранен в результате обстрела Очеретинской громады Донецкой области.

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