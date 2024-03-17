Оккупанты ударили по Селидовской громаде: пострадала женщина, на месте «прилета» вспыхнул пожар

Российские оккупанты вечером 16 марта и ночью 17 марта атаковали Селидово и Цукурино Донецкой области. В результате военных действий одна женщина получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Примерно в 21:30 российские оккупационные войска обстреляли город Селидово. Пострадала женщина 1953 года рождения», — говорится в сообщении.



По уточненной информации, у травмированной было осколочное ранение, ее госпитализировали.



Также в населенном пункте повреждены админздания, многоквартирные, частные жилые дома и линии электропередач.



Кроме того, сегодня в 01:30 россияне обстреляли Цукурино. Повреждены здания предприятия, вспыхнул пожар. Информация о пострадавших и погибших не поступала.





Ранее мы писали, что 16 марта один человек погиб и один ранен в результате обстрела Очеретинской громады Донецкой области.