Росіяни на Донеччині за добу вбили одного цивільного, ще четверо — отримали поранення

Окупаційна армія РФ минулої доби, 16 березня, обстріляла населені пункти Донецької області. Відомо, що одна людина була вбита, ще чотири — отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 16 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Новоселівці Першої», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 4 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1885 осіб, ще 4716 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Селидівській громаді.