В четыре городах Донецкой области сокращают подачу воды: причина

В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке 17 марта временно сократят подачу воды. Причина – ремонтные работы на магистральном водопроводе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«В связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе D 1400 мм на участке от 2-го до 3-го подъема, с сегодняшнего дня сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку», - говорится в сообщении.



По словам Филашкина, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после окончания аварийно-восстановительных работ и заполнения магистрального водопровода.



Ранее мы писали, что в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Луганской области отсутствует электричество, водоснабжение и газ. Оккупационные власти ранее громко заявляли о восстановлении, однако пока все тщетно.