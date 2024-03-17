У чотирьох містах Донецької області скорочують подачу води: причина

У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці 17 березня тимчасово скоротять подачу води. Причина – ремонтні роботи на магістральному водопроводі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«У зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водогоні D 1400 мм на дільниці від 2-го до 3-го підйому, від сьогодні скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки», — йдеться у повідомленні.



За словами Філашкіна, водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення аварійно-відновлювальних робіт та заповнення магістрального водопроводу.



Раніше ми писали, що у деяких тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області відсутня електрика, водопостачання та газ. Окупаційна влада раніше голосно заявляла про відновлення, проте поки що все марно.