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В Кривом Роге дрон упал на пятиэтажку, вспыхнул пожар

18 марта 2024, 09:01

В Кривом Роге дрон упал на пятиэтажку, вспыхнул пожар

Дрон повредил крышу пятиэтажки в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак Дрон повредил крышу пятиэтажки в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге Днепропетровской области обломки российского дрона упали на пятиэтажку. В результате этого произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целые. Никто не пострадал», — написал он.



По уточненной информации, взрывотехники изъяли часть дрона-камикадзе. Жители дома вынуждены были покинуть свои квартиры.



Кроме того, Лысак отметил, что россияне обстреливали также Никопольщину. В частности, из артиллерии ударили по Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской громадам.



В результате атаки разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Задело линию электропередач и газопровод.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по жилым многоэтажным домам 12 марта. 

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