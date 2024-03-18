В Кривом Роге дрон упал на пятиэтажку, вспыхнул пожар

Дрон повредил крышу пятиэтажки в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге Днепропетровской области обломки российского дрона упали на пятиэтажку. В результате этого произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целые. Никто не пострадал», — написал он.





По уточненной информации, взрывотехники изъяли часть дрона-камикадзе. Жители дома вынуждены были покинуть свои квартиры.





Кроме того, Лысак отметил, что россияне обстреливали также Никопольщину. В частности, из артиллерии ударили по Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской громадам.





В результате атаки разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Задело линию электропередач и газопровод.



Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по жилым многоэтажным домам 12 марта.