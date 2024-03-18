У Кривому Розі дрон упав на п`ятиповерхівку, спалахнула пожежа

Дрон пошкодив дах п'ятиповерхівки у Кривому Розі Фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі Дніпропетровської області уламки російського дрону впали на п'ятиповерхівку. Внаслідок цього сталася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Пошкоджено дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав», — написав він.





За уточненою інформацією, вибухотехніки вилучили частину дрону-камікадзе. Мешканці будинку змушені були залишити свої квартири.





Крім того, Лисак зазначив, що росіяни обстрілювали також Нікопольщину. Зокрема, з артилерії вдарили по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадам.





Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві господарські будівлі, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газопровід.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових багатоповерхових будинках 12 березня.