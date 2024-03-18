Судьба жителей Поповки Сумской области остается неизвестной, с ними нет связи

Из-за разрушенного моста в Сумской области, эвакуация людей из приграничных населенных пунктов Великописаревской громады значительно усложнена. Об этом передает Громадське радіо.



По словам редактора газеты «Ворскла» Алексея Пасюги, россияне ежедневно обстреливают село Поповка. Только за последние несколько дней там погибли по меньшей мере пять человек.



«Судьба многих жителей села остается неизвестной. Родные звонят по телефону, но там нет связи. Даже по большому желанию туда невозможно доехать. Поэтому люди были вынуждены как-то добираться сюда, а тут уже поселковый совет организовывал вместе с полицией и спасателями эвакуацию. Перевозили через остатки моста, сажали в автобусы и отправляли уже туда, куда кто хотел», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что 13 марта эвакуационная комиссия приняла решение о введении в действие плана эвакуации Великописаревской громады.