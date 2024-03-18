Доля жителів Попівки Сумської області залишається невідомою, з ними немає зв`язку

Через зруйнований міст на Сумщині, евакуація людей з прикордонних населених пунктів Великописарівської громади значно ускладнена. Про це повідомляє Громадське радіо.



За словами редактора газети «Ворскла» Олексія Пасюги, росіяни щодня обстрілюють село Попівка. Лише за останні кілька днів там загинули щонайменше п'ятеро людей.



«Доля багатьох жителів села залишається невідомою. Рідні телефонують, але там немає зв’язку. Навіть за великим бажанням, туди неможливо доїхати. Тому люди були змушені якось добиратися сюди, а тут уже селищна рада організовувала разом з поліцією та рятувальниками евакуацію. Перевозили через рештки мосту, садили в автобуси і відправляли вже туди, куди хтось хотів», — резюмував він.

Раніше ми писали, що 13 березня евакуаційна комісія ухвалила рішення про введення в дію плану евакуації Великописарівської громади.