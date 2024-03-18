Союзники по НАТО передают 99 % военной помощи Украине — Столтенберг

Ситуация на передовой остается сложной, однако цивилизованный мир поддерживает Украину. В частности, союзники по НАТО передают 99% военной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного заявления с Ираклием Кобахидзе, передает Грузия Оnline.



«Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 %военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль», — отметил он.



Кроме того, по словам генсека НАТО, Грузия продолжает принимать беженцев из Украины, а также оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь.



Ранее мы писали, что в оборонном ведомстве отметили, что украинские защитники за 18 марта уничтожили 19 танков и 17 боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУуничтожили более 810 человек личного состава и 34 артиллерийских систем.