Российская армия потеряла за сутки более 800 человек и 30 артсистем

За прошедшие сутки, вооруженные силы России «потеряли» более 810 человек личного состава и 34 артиллерийских систем, об этом заявили в Генштабе ВСУ.



В оборонном ведомстве также отметили, что украинские защитники уничтожили 19 танков и 17 боевых бронированных машин.







«Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили 431 550 личного состава», — добавили в генеральном штабе.



Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери России за два с лишним года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных.