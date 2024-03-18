Союзники НАТО передають 99% військової допомоги Україні — Столтенберг

Ситуація на передовій залишається складною, проте цивілізований світ підтримує Україну. Зокрема, союзники НАТО передають 99% військової допомоги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної заяви з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Грузія Online.



«Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль», — зазначив він.



Крім того, за словами генсека НАТО, Грузія продовжує приймати біженців з України, а також надає значну гуманітарну та фінансову допомогу.



Раніше ми писали, що в оборонному відомстві зазначили, що українські захисники за 18 березня знищили 19 танків та 17 бойових броньованих машин. Крім того, ЗСУ знищили понад 810 осіб особового складу та 34 артилерійських систем.