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Союзники НАТО передають 99% військової допомоги Україні — Столтенберг

18 березня 2024, 18:18

Союзники НАТО передають 99% військової допомоги Україні — Столтенберг

Ситуація на передовій залишається складною, проте цивілізований світ підтримує Україну. Зокрема, союзники НАТО передають 99% військової допомоги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної заяви з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, передає Грузія Online.

«Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль», — зазначив він.

Крім того, за словами генсека НАТО, Грузія продовжує приймати біженців з України, а також надає значну гуманітарну та фінансову допомогу.

Раніше ми писали, що в оборонному відомстві зазначили, що українські захисники за 18 березня знищили 19 танків та 17 бойових броньованих машин. Крім того, ЗСУ знищили понад 810 осіб особового складу та 34 артилерійських систем.

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