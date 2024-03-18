Российский президент Владимир Путин после «выборов» в России проведет новую волну мобилизации и усилит атаки на фронте, в связи с чем украинской армии нужно создать резервы. Об этом пишет в своей статье для «Укринформа» замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что одним из главных преимуществ оккупантов на фронте является огромный ресурс живой силы. При этом, по его мнению, не стоит думать, что россияне остановятся из-за огромных потерь, поскольку солдаты для них являются расходным материалом, подтверждающим бои за Бахмут и Авдеевку.

«Ни Путина, ни российских командиров огромные потери не останавливают. Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов Путин погонит своих солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников», — подчеркнул Гаврилюк.

По его мнению, в начале нового срока Путин захочет одержать победу на поле боя и запугать Европу.

«Перед тем, как эта новая волна российских «мобиков» окажется на фронте, у нас может быть определенное время для мобилизации сил — усиления бригад, создания резервов», — отметил генерал.