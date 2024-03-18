Українській армії потрібно створити резерви через можливу хвилю мобілізації в РФ - Гаврилюк

Російський президент Володимир Путін після «виборів» у Росії проведе нову хвилю мобілізації та посилить атаки на фронті, у зв'язку з чим українській армії потрібно створити резерви. Про це пише у статті для «Укрінформу» заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Гаврилюк зазначив, що однією з головних переваг окупантів на фронті є величезний ресурс живої сили. При цьому, на його думку, не варто думати, що росіяни зупиняться через величезні втрати, оскільки солдати для них є витратним матеріалом, що підтверджує бої за Бахмут і Авдіївку.

«Ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів Путін пожене своїх солдатів уперед із новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців», - наголосив Гаврилюк.

На його думку, на початку нового терміну Путін захоче здобути перемогу на полі бою та залякати Європу.

«Перед тим, як ця нова хвиля російських «мобіків» опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил — посилення бригад, створення резервів», - зазначив генерал.