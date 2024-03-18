Спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш

Илья Евлаш. Фото из открытых источников

Спикер восточной группировки войск Илья Евлаш стал новым начальником службы по связям с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. О соответствующем приказе Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского рассказали в Командование ВС ВСУ.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 15 марта 2024 года начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — сообщается на странице ВС ВСУ в Фейсбук.

Илья Евлаш проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Спикер восточной группировки войск.

Напомним, что ранее эту должность занимал Юрий Игнат. 16 марта стало известно, что Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ВС.