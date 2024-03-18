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Спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш

18 марта 2024, 19:44

Спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш

Илья Евлаш. Фото из открытых источников Илья Евлаш. Фото из открытых источников

Спикер восточной группировки войск Илья Евлаш стал новым начальником службы по связям с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. О соответствующем приказе Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского рассказали в Командование ВС ВСУ.

«Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 15 марта 2024 года начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович», — сообщается на странице ВС ВСУ в Фейсбук.

Илья Евлаш проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Спикер восточной группировки войск.

Напомним, что ранее эту должность занимал Юрий Игнат. 16 марта стало известно, что Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ВС.

 

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