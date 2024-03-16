Юрий Игнат займет другую должность. Фото: Воздушные силы ВСУ

Представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ВС. Об этом сегодня сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

В связи с таким переводом спикера на новую должность Олещук выразил Игнату благодарность за его работу.

«Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командование Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!», — говорится в заявлении Олещука.

Он выразил уверенность, что еще неоднократно поблагодарит Игната.

Справка: полковнику Юрию Игнату 46 лет. Он получил высшее образование во Львовском военном институте при Национальном университете «Львовская политехника», где учился на специальности «военная журналистика».

Являлся начальником отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Минобороны «Народная армия». Затем, в 2018 году, Игнат возглавил пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат является кавалером ордена Даниила Галицкого.