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Спікером Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

18 березня 2024, 19:44

Спікером Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

Ілля Євлаш. Фото з відкритих джерел Ілля Євлаш. Фото з відкритих джерел

Спікер східного угруповання військ Ілля Євлаш став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Про відповідний наказ Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського розповіли у Командуванні ЗС ЗСУ.

«Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 15 березня 2024 року начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича», — повідомляється на сторінці ЗС ЗСУ у Фейсбук.

Ілля Євлаш проходив службу у командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю. Очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони міста Київ та прес-службу оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця». Спікер східного угруповання військ.

Нагадаємо, що раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат. 16 березня стало відомо , що Гната переводять на іншу посаду. Полковник працюватиме в іншому напрямку, але у складі ЗС.

 

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