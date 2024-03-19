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Евросоюз будет передавать российские деньги на военную помощь для Украины — Bloomberg

19 марта 2024, 08:01

Евросоюз будет передавать российские деньги на военную помощь для Украины — Bloomberg

В Евросоюзе разработали закон, согласно которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле этого года. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на документ.

Отмечается, что проект закона предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов и использование этих денег для поставки оружия Украине и стимулирования оборонной промышленности страны. Речь идет об около 3 млрд евро в год.

Проект документа должны одобрить все члені Евросоюза. Согласно предложению, часть доходов, полученных с 15 февраля, дважды в год будет передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также - Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утверждена в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на 50 млрд евро).

Еще часть денег останется в европейском центральном депозитарии для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, в том числе ответные меры со стороны России.

Если риски со стороны России будут воплощаться (возможны судебные иски), то полученные центральным депозитарием деньги до 15 февраля 2024 года должны быть использованы прежде всего для покрытия соответствующих расходов. Лидеры ЕС также обсудят предложения на встрече в Брюсселе позже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что США призвали страны Большой семерки срочно найти способ передать замороженные российские активы Украине.

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