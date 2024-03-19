Євросоюз передаватиме російські гроші на військову допомогу для України — Bloomberg

У Євросоюзі розробили закон, згідно з яким Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів уже у липні цього року. Про це повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на документ.

Зазначається, що проект закону передбачає запровадження податку на прибуток від заморожених російських активів та використання цих грошей для постачання зброї Україні та стимулювання оборонної промисловості країни. Йдеться про близько 3 млрд євро на рік.

Проект документу мають схвалити усі члени Євросоюзу. Згідно з пропозицією, частина доходів, отриманих з 15 лютого, двічі на рік передаватиметься до Європейського фонду миру, з якого оплачуються постачання зброї Україні, а також Фонд підтримки України Ukraine Facility (затверджена в Євросоюзі чотирирічна програма допомоги на 50 млрд євро).

Ще частина грошей залишиться в європейському центральному депозитарії для покриття витрат на утримання активів і на випадок можливих ризиків, у тому числі заходи у відповідь з боку Росії.

Якщо ризики з боку Росії втілюватимуться (можливі судові позови), то отримані центральним депозитарієм гроші до 15 лютого 2024 року мають бути використані насамперед для покриття відповідних витрат. Лідери ЄС також обговорять пропозиції на зустрічі у Брюсселі пізніше цього тижня.

Раніше повідомлялося, що США закликали країни Великої сімки терміново знайти спосіб передати заморожені російські активи Україні.