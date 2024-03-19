Подразделение ССО на Запорожском направлении атаковали FPV-дронами САУ и гаубицы россиян

ССО атаковали FPV-дронами окопы, САУ и гаубицы россиян. Фото: кадр из видео

Одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении, атаковав технику и окопы оккупантов. Видео попаданий опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины.







Операторы нанесли ряд прицельных ударов FPV-дронами по целям ВС РФ. Отмечается, что повреждены и уничтожены: САУ 2С7 «Пион», САУ 2С1 «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, БТР и пять единиц автомобильной техники.



Напомним, военнослужащие 73-го морского центра специальных операций показали, как ликвидировали группу российских оккупантов на Херсонском направлении.