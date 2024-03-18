На Херсонском направлении снайперы ССО уничтожили группу российских военных — видео

Снайперы ССО уничтожили группу российских военных. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 73-го морского центра специальных операций показали, как ликвидировали группу российских оккупантов на Херсонском направлении. Видео опубликовало командование ССО.







В оборонном ведомстве отметили, что группу военнослужащих России снайперы ССО уничтожили во время ночной работы.



«На Херсонском направлении, во время наблюдения за враждебными позициями, наши воины заметили движение со стороны противника и сразу открыли огонь. В результате точной работы снайперы Сил специальных операций уничтожили шесть военнослужащих противника», — говорится в отчете ССО.



Ранее украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили более 10 российских оккупантов и огромное количество военной техники.