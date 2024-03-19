Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян

Один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку, атакувавши техніку та окопи окупантів. Відео влучань опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Оператори завдали ряд прицільних ударів FPV-дронами по цілях ЗС РФ. Зазначається, що пошкоджено та знищено: САУ 2С7 «Піон», САУ 2С1 «Гвоздика», дві 122-мм гаубиці Д-30, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, військовослужбовці 73 морського центру спеціальних операцій показали, як ліквідували групу російських окупантів на Херсонському напрямку.