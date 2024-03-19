Российские войска еще продвинулись в Орловке под Авдеевкой

Российские оккупанты вошли в Орловку Донецкой области. Карта: DeepState

Российские войска продвинулись в селе Орловка на Авдеевском направлении в Донецкой области и вблизи Вербового в Запорожской области. Об этом свидетельствует обновленная в ночь на вторник, 19 марта, карта украинского информационного ресурса DeepState.

О потере Орловки сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников в Telegram.

По его словам, бойцы ВСУ находятся у окрестностей села и не дают оккупантам закрепиться.

«Две недели держать руины — очень долгий срок. Наши сделали невозможное», — оценил оборону Орловки Мирошников.

Ситуацию на других участках Авдеевского направления Мирошников оценивает следующим образом: «Часть Тоненького на северо-западе села украинские военные контролируют, в Бердичах — чуть меньше половины. Одновременно противник давит на Невельское, имел небольшие успехи восточнее села. Скорее всего, оккупанты хотят от него продвинуться к югу от Первомайского, чтобы ударить еще и во фланг».

Обозреватель отмечает, что в лоб Первомайское захватить россияне не могут уже полтора года. Говорит, что обойти Невельское, чтобы двинуться в сторону Красногоровки, тоже не могут: «Там наши ребята держатся стойко».

«Общая картина на Авдеевском направлении не изменилась, — резюмирует Мирошников, — агрессор атакует, пока есть возможность».

При этом обозреватель считает, что сейчас наступательный потенциал россиян снизился – «можно очень осторожно предположить, что через некоторое время на направлении бои будут носить уже позиционный характер».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Работино Запорожской области.