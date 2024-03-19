Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою

Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState

Російські війська просунулися в селі Орлівка на Авдіївському напрямку в Донецькій області та поблизу Вербового у Запорізькій області. Про це свідчить оновлена в ніч проти вівторка, 19 березня, мапа українського інформаційного ресурсу DeepState.

«Агресор просунувся в Орлівці та біля Вербового», — йдеться у коментарі DeepState.

На карті можна побачити, що Орлівку російські війська захопили майже повністю. Під контролем українських сил залишається невелика частина села на іншому березі річки Дурна.



«Справа в тому, що на західному березі є невеликий клаптик села, де стоять півтора десятка хат. Ось та частина формально ще під контролем Сил Оборони. Це приблизно 7-8% від площі Орлівки. Чому формально? Бо під ударами КАБів, арти, мінометів та ворожих дронів від тих хат майже нічого не залишилося»,— зазначає український військовий кореспондент Богдан Мірошников.



Ситуацію на інших ділянках Авдіївського напрямку Мірошников оцінює так: «Частину Тоненького на північному заході села українські військові контролюють, у Бердичах — трохи менше половини. Одночасно противник тисне на Невельське, мав невеликі успіхи на схід від села. Швидше за все, окупанти хочуть від нього просунутися на південь від Першотравневого, щоб ударити ще й у фланг».

Оглядач зазначає, що у лоб Першомайське захопити росіяни не можуть уже півтора роки. Каже, що обійти Невельське, щоб рушити у бік Красногорівки, теж не можуть: «там наші хлопці тримаються стійко».

«Загальна картина на Авдіївському напрямі не змінилася, — резюмує Мірошников, — агресор атакує, поки є можливість».

При цьому оглядач вважає, що зараз наступальний потенціал росіян знизився — «можна дуже обережно припустити, що через деякий час на напрямку бої будуть мати вже позиційний характер».

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в неділю, 17 березня, захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботино Запорізької області.