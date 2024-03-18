Российские войска захватили село в Запорожской области — ISW

В Запорожской области россияне захватили село. Карта: Deep State

Российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Работино Запорожской области. Об этом сообщает в своем отчете Американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на заявление российского Министерства обороны.

Утверждается, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта. Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.

Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия у Работино, россияне продвинулись возле Вербового. Такое же продвижение, по данным ISW, фиксируют и российские обозреватели.

«Сложная ситуация с продвижением агрессора между Работино и Вербовым сохраняется», – констатировал украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают продвигаться в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области.