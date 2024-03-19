Россияне ударили по Селидово из С-300: есть пострадавшие, повреждены жилые дома и автомобили

Россияне атаковали Селидово. Фото: Донецкая областная прокуратура

Оккупанты этой ночью атаковали частный сектор города Селидово с использованием зенитно-ракетного комплекса «С-300». Пострадали четверо гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах – три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что у пострадавших минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломы ребер.



Кроме того, повреждены по меньшей мере 24 дома и 4 автомобиля.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 19 марта примерно в 02:30 российские войска обстреляли Селидово Донецкой области двумя ракетами С-300.