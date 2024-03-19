Росіяни вдарили по Селидовому із С-300: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі

Росіяни атакували Селидове. Фото: Донецька обласна прокуратура

Окупанти цієї ночі атакували приватний сектор міста Селидове із використанням зенітно-ракетного комплексу «С-300». Постраждали четверо цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості отримали чотири особи, які перебували в будинках – три жінки віком 64, 65 та 82 роки, а також 58-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у постраждалих мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку та переломи ребер.



Крім того, пошкоджено щонайменше 24 будинки та 4 автомобілі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 19 березня приблизно о 02:30 російські війська обстріляли Селидове Донецької області двома ракетами С-300.