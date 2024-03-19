В Херсонской области погибло трое людей, пытаясь разобрать дрон

В поселке Львово Бериславского района Херсонской области погибло трое местных жителей при попытке разобрать дрон. Об этом сообщило Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области.



«Мужчины 45, 55 и 67 лет обнаружили дрон с неразорванным боеприпасом. Мужчины принесли его домой и начали разбирать, в результате чего устройство сдетонировало. Все трое получили тяжелые ранения, от которых скончались в карете скорой помощи», — уточнили в управлении ГСЧС.



Спасатели напомнили, что брать в руки подозрительные или взрывоопасные предметы категорически запрещено.



Ранее, 2 марта, в Херсонской области, около населенного пункта Архангельское Бериславского района, два человека подорвались на мине во время работы в поле.