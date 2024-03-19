На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон

У селищі Львове Бериславського району Херсонської області загинуло троє місцевих жителів під час спроби розібрати дрон. Про це повідомило Головне Управління ДСНС України у Херсонській області.



«Чоловіки 45, 55 та 67 років виявили дрон із нерозірваним боєприпасом. Чоловіки принесли його додому і почали розбирати, внаслідок чого пристрій здетонував. Усі троє зазнали тяжких поранень, від яких померли в кареті швидкої допомоги», — уточнили в управлінні ДСНС.



Рятувальники нагадали, що брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено.



Раніше, 2 березня, на Херсонщині, біля населеного пункту Архангельське Бериславського району, двоє людей підірвалися на міні під час роботи в полі.