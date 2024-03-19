Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон

19 березня 2024, 11:40

На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон

У селищі Львове Бериславського району Херсонської області загинуло троє місцевих жителів під час спроби розібрати дрон. Про це повідомило Головне Управління ДСНС України у Херсонській області.

«Чоловіки 45, 55 та 67 років виявили дрон із нерозірваним боєприпасом. Чоловіки принесли його додому і почали розбирати, внаслідок чого пристрій здетонував. Усі троє зазнали тяжких поранень, від яких померли в кареті швидкої допомоги», — уточнили в управлінні ДСНС.

Рятувальники нагадали, що брати до рук підозрілі чи вибухонебезпечні предмети категорично заборонено.

Раніше, 2 березня, на Херсонщині, біля населеного пункту Архангельське Бериславського району, двоє людей підірвалися на міні під час роботи в полі.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
Жертви Загиблі Вибух дрон детонація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
23:16
Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині
усі новини
12:02
Буданов розповів про операцію після якої росіяни втекли з-під Києва
11:53
Китай переконує Європу покликати Росію до участі у мирних переговорах — Politico
11:40
На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон
11:28
Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
11:24
Росіяни за добу 10 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено будинки та заклад культури
11:22
Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
10:55
Поліція Вінницької області виявила уламки чотирьох «шахедів»
09:59
Росіяни вдарили по Селидовому із С-300: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
09:44
ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі — Financial Times
09:14
У Міноборони РФ знову повідомили про атаку дронів
08:55
Військовослужбовці ВМС вночі збили два розвідувальні дрони в Одеській області
08:54
На Донеччині за добу одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення
08:35
Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
08:01
Євросоюз передаватиме російські гроші на військову допомогу для України — Bloomberg
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
22:57
Застосування безпілотників зараз є пріоритетом для ЗСУ — Сирський
21:30
За цей рік вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво — Зеленський
21:01
В окупованій Горлівці в результаті детонації касетного суббоєприпасу загинув підліток
усі новини
ВІДЕО
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
ССО атакували FPV-дронами окопи, САУ та гаубиці росіян. Фото: кадр із відео Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
19 березня, 08:35
ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ атакує з дронів окупантів, які прикидаються мертвими на Авдіївському напрямку
18 березня, 14:59
На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка сполученням Дніпро — Слов'янськ. Загинуло п'ятеро людей, ще 13 поранено. Фото: Нацполіція П'ятеро загинули, тринадцять постраждали в аварії маршрутки, що прямувала з Дніпра до Слов'янська
18 березня, 14:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама