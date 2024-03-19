В России затонул траулер: один человек погиб, двое пропали без вести

Возле Калининграда затонул российский траулер. Фото: Telegram-канал 112.

Во вторник, 19 марта, недалеко от побережья в Балтийском море затонул калининградский траулер «Капитан Лобанов». Об этом сообщило российское медиа Amber Mash.

По данным источника телеграм-канала «112», пожар на судне произошел вследствие взрыва. Судно находилось в 10-мильной зоне недалеко от города Пионерский Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сигнал бедствия судно подало в 11 утра. Из семи членов экипажа четверых удалось спасти и отправить в больницу. Один моряк погиб, еще двое пропали без вести. Поисковая операция продолжается, судно на данный момент уже затонуло.

В пресс-службе областного управления МЧС изданию «Новый Калининград» сообщили, что их силы к ликвидации возгорания не привлекались.

«Капитан Лобанов» уже тонул три года назад в поселке Светлый, но тогда обошлось без жертв. В 2021-м судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло.