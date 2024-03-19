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У Росії затонув траулер: одна людина загинула, двоє зникли безвісти

19 березня 2024, 14:55

У Росії затонув траулер: одна людина загинула, двоє зникли безвісти

Біля Калінінграда затонув російський траулер. Фото: Telegram-канал 112. Біля Калінінграда затонув російський траулер. Фото: Telegram-канал 112.

У вівторок, 19 березня, неподалік узбережжя в Балтійському морі затонув траулер з  Калінінграда «Капітан Лобанов». Про це повідомило російське медіа Amber Mash.

За даними джерела телеграм-каналу «112», пожежа на судні сталася внаслідок вибуху. Судно знаходилося в 10-мильній зоні неподалік міста Піонерський Калінінградської області.

Як повідомили у пресслужбі обласного уряду, сигнал тривоги судно подало об 11 ранку. Із семи членів екіпажу чотирьох вдалося врятувати та відправити до лікарні. Один моряк загинув, ще двоє зникли безвісти. Пошукова операція триває, судно наразі вже затонуло.

У пресслужбі обласного управління МНС виданню «Новий Калінінград» повідомили, що їхні сили до ліквідації загоряння не залучалися.

«Капітан Лобанов» уже тонув три роки тому у селищі Світлий, але тоді обійшлося без жертв. 2021-го судно завалилося набік при спуску на воду, після чого частково затонуло.

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